Skandal w "Top Model". Widzowie krytykują nierówne traktowanie

Dziesiąta edycja "Top Model" dobiega końca. W przedostatnim odcinku przed finałem szóstka uczestników pojechała do czeskiej Pragi, by wziąć udział w castingach do Fashion Week. Dla kilku z nich był to wyjątkowo duży stres. Widzowie zwrócili też uwagę, że twórcy programu nie zadbali o równe traktowanie.