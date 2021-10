"Top Model": Proste zadanie wywołało łzy. Nie wiedzieli, o co ją proszą

By wziąć udział w "Top Model", Nicole Akonchong przyjechała z Włoch, gdzie mieszka z rodziną od urodzenia. 19-latka kameruńskiego pochodzenia oczarowała jurorów niekwestionowaną urodą. Jak jednak przyznała w ostatnim odcinku programu TVN, nie zawsze akceptowała swój wygląd, a zwłaszcza figurę. To doprowadziło najpierw do odchudzania, a później zaburzeń odżywiania. Przykra historia sprzed lat wyszła na jaw, gdy uczestnikom przyszło pracować na planie wideoklipu w reżyserii Ralpha Kamińskiego.