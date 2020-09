"Top Model": Wściekła Gacek, Wieniawa zasłaniająca oczy na widok członka, sprzeczki i płacz. Działo się!

Według jurorów prace miały krążyć wokół tematu buntu i wykluczenia. Aktorka chciała, by jej zespoły zrobiły sesję związaną z operacjami i bliznami, dziennikarka o seksie, bo "jest cudowny i to fajne hasło", a piosenkarz o szczęściu i wolności.

Maja, która była w grupie Gacek, całkowicie odpuściła zadanie. Nie czuła zupełnie tematu sesji i chemii z resztą drużyny. Zespół uznał, że to nieprofesjonalne zachowanie. Przez to dziennikarka musiała zmienić temat zdjęcia i krążyć wokół tematu buntu. Gacek nawet w pewnym momencie się wściekła. - Nie mów mi, co mam robić! - krzyczała.