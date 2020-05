Gacek jest przerażona tym, co dzieje się w Trójce. "Ta krzywda nie przestaje się dziać"

- Nie włączyłam Trójki od dwóch miesięcy, ale w ten weekend, od piątku właściwie, zaczęły dziać się takie rzeczy, które są silniejsze niż moja niechęć, niż moje poczucie krzywdy, ponieważ ta krzywda nie przestaje się dziać. To już nie są decyzje personalne, bo ja się pogodziłam z tym, że zwolniono mnie: mam szefa, mam dyrektora, mam prezesa, oni mają prawo to zrobić. Ja jestem pracownikiem, jestem dorosła, muszę się z tym liczyć. Natomiast wyrządzanie komuś takiej krzywdy na oczach całego kraju, posądzanie uczciwych ludzi o kłamstwo, niszczenie instytucji kultury, jaką jest Lista Przebojów Programu Trzeciego, to był moment, który coś we mnie przelał - powiedziała w TVN24.