Piotr Metz ujawnił kulisy afery w Trójce. Pokazał treść SMS-a od dyrektora stacji

Afera spowodowała ogromną falę odejść. Po rezygnacji Marka Niedźwieckiego w geście solidarności z Trójką rozstali się m.in. Agnieszka Szydłowska, Hirek Wrona i Michał Olszański. W sprawie nastąpił kolejny zwrot akcji, gdy do listy odchodzących dziennikarzy dołączył Piotr Metz , dotychczasowy dyrektor muzyczny.

– Nie mogę akceptować takiego sposobu zarządzania, traktowania ludzi. Mogę to nazwać obrażaniem naszej inteligencji. Do dziś nie zadzwonił dyrektor Trójki do Marka Niedźwieckiego. I nie odbiera od niego telefonów – mówił w "Kropce nad i" Piotr Metz.