Krzysztof Skórzyński ukarany przez TVN. "Może odejść do Polsatu lub TVP"

- Myślę, że decyzja TVN to dobre rozwiązanie. Niezajmowanie się tematyką polityczną nie powinno trwać za długo. Jeżeli to jest jego pasja, to mam nadzieję, że wróci do tego, co lubi. Zajmowanie się tematyką, która kompletnie nie interesuje dziennikarza, to męczenie się i kompletna bzdura, marnowanie potencjału - twierdzi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.