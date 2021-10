TVN podjął decyzję ws. Krzysztofa Skórzyńskiego. Miał doradzać politykowi PiS-u

Dziennikarz TVN i TVN24 Krzysztof Skórzyński został we wrześniu zawieszony po wycieku maili, które miały go łączyć z szefem Kancelarii Premiera. Skórzyński nie miał sobie nic do zarzucenia, ale szefostwo nie od razu zdecydowało o jego przyszłości w TVN Grupie Discovery. Decyzja zapadła dopiero 13 października.