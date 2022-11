"Top Model". Polały się łzy. Widzowie żądają przywrócenia uczestniczki

"Współczuję Oli, bo dostała strasznie słabą kieckę, do tego w dwóch wcześniejszych zadaniach miała słabych partnerów, którzy sobie nie poradzili z filmikami. No cóż, widocznie taki był scenariusz", "Co się dzieje z reakcją ekspertów? No tak zjechać, to naprawdę trzeba potrafić. Okej, może nie jest najlepsza, ale bez przesady. Aż szkoda mi się jej zrobiło", "Były lepsze ujęcia, wszyscy widzieli, dlaczego wybrali takie? Ola, trzymaj się", "Szkoda mi Oli, przepiękna dziewczyna, ale złoty bilet był dla niej przekleństwem zamiast nagrodą. Ciągła presja i ciągłe powtarzanie, że musisz więcej, bo masz złoty bilet, spowodowały tylko spadek jej poczucia wartości i możliwości, co widać na zdjęciach. Życzę jej powodzenia, bo jest super", "Powinni ją przywrócić" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych programu.