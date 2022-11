"Top Model". Chwile grozy na planie. Polała się krew

W drugim zadaniu znowu wszystko związane było z ruchem. Chodziło o nakręcenie reklamy smartfona, gdzie trzeba było m.in. biegać i skakać do wody. Po raz kolejny problemy miała Michalina. Tym razem podczas ostatniej części zadania zupełnie nie popisała się, wskakując do wody podczas próby. Ekipa próbowała ją szybko wysuszyć, by można nakręcić ujęcie. - To była jakaś masakra. Po prostu było mi tak wstyd, że miałam ochotę stamtąd wyjść i nie wracać - przyznała Michalina.