"Top Model" w ogniu krytyki. Znowu to zrobili

W trzecim odcinku 10. sezonu "Top Model" kandydaci zakończyli swoją przygodę na bootcampie. Jurorzy podjęli ostateczne decyzje co do wyboru uczestników show na podstawie sesji zdjęciowej m.in. z udziałem alpak. Było to więc zarówno stresujące zadanie dla przyszłych modeli, jak i zwierząt.