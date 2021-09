"Top Model": Uczestnik z niepełnosprawnością zachwycił jury i podzielił widzów

Pozytywne oceny Bartek zebrał także podczas panelu, przechodząc do kolejnego odcinka show. O ile jednak chłopak zgodnie zachwycił jury, to widzowie wciąż są podzieleni, co do jego obecności w programie. Na instagramowym profilu "Top Model" Bartek wciąż budzi wielkie emocje. Ponownie padają argumenty, że chłopak dostał się do programu z uwagi na swoją dramatyczną historię, a nie zadatki na modela. Wielu twierdzi, że jest faworyzowany. Inni zaś oceniają, że zdjęcie w porównaniu do innych po prostu było słabe.