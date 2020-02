"Top Model": Magdalena Swat zmieniła kolor włosów. Teraz jest rudzielcem

Magdalena Swat, którą widzowie doskonale znają z "Top Model", postanowiła przejść metamorfozę. Porzuciła swoje blond pukle na rzecz znacznie krótszej fryzury. Postawiła też na ognisty kolor.

Magdalena Swat była uczestniczką 1. edycji "Top Model". Fani show TVN do dziś pamiętają scenę, w której jurorzy zarzucili dziewczynie "zbyt wiszące ciałko". I choć nasza piękność nie dostała się do ścisłego finału i nie zrobiła oszałamiającej kariery w modelingu, zapadła widzom w pamięci. Co prawda zniknęła z show-biznesu, ale wciąż pozostała aktywna w mediach społecznościowych.