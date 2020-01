"Top Model": Magdalena Swat zaręczona. Pochwaliła się imponującym pierścionkiem

Magdalena Swat powiedziała "tak". Uczestniczka "Top Model" przyjęła oświadczyny swojego chłopaka i pochwaliła się fanom pięknym pierścionkiem.

Magdalena Swat była uczestniczką 1. edycji "Top Model". Fani show TVN do dziś pamiętają scenę, w której jurorzy zarzucili dziewczynie "zbyt wiszące ciałko". I choć rudowłosa piękność nie dostała się do ścisłego finału i nie zrobiła oszałamiającej kariery w modelingu, zapadła widzom w pamięci. Co prawda zniknęła z show-biznesu, ale wciąż pozostała aktywna w mediach społecznościowych.