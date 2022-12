"Top Model": Ola i Maciek mają się ku sobie. Wygadał się ich kolega

W jednym z ostatnich odcinków wyjaśnili to zresztą przed kamerami, jednoznacznie deklarując, że po wyjściu z domu "Top Model" łączy ich tylko koleżeństwo. Michalina (której po jednej z sesji Maciej urządził scenę zazdrości) nazwała Maćka "chłopcem" i stwierdziła, że jest między nimi "emocjonalna przepaść". On zaś przyznał, że po eliminacji z programu "nie wiedział, jak to ugryźć", mając najpewniej na myśli dalszą relację z Michaliną.