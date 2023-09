Tomasz Zubilewicz mógł zginąć w zamachu terrorystycznym. Uchroniła go ręka boska

Pogodynek codziennie czyta Pismo Święte. Bezwarunkowo ufa Bogu, który kiedyś przemówił do niego ustami Hindusa. Zaczęło się od tego, że nad Gangesem Zubilewicz został okradziony z pieniędzy, paszportu i biletu powrotnego. Był przerażony, co dalej. Jeden z miejscowych urzędników, upewniwszy się, że Polak jest wierzący, powiedział do niego: "Zaufaj swojemu Bogu". I nagle wszystkie formalności poszły jak z płatka, a prezenter szczęśliwie wrócił do kraju.