Ida Nowakowska o wyroku TK: "Jest motywacją do stworzenia nowych rozwiązań"

Ida Nowakowska deklaruje się jako głęboko wierząca katoliczka, która regularnie chodzi do kościoła. Gdy pod koniec października Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie aborcji, wielu zastanawiało się, jakie jest jej podejście do sprawy. Wówczas twierdziła, że "życie to jest coś, czego nie można po prostu zlikwidować", ale nie wskazała jednoznacznie, że popiera ruch pro-life.

Gwiazda TVP w rozmowie jesienią z "Galą" przyznała, że "edukuje się w tym temacie, żeby kiedyś podjąć stanowisko, które kiedyś będzie wartościowe". Po kilku miesiącach ponownie zapytano ją, co sądzi o wyroku TK ws. aborcji. Uważa, że każdy ma prawo do wyrażania własnych poglądów, ale jej odpowiedź na pytanie wskazuje, że popiera decyzję sędziów.

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy nas wszystkich, szacunku i odpowiedzialności za życie od poczęcia aż do śmierci. To bardzo ważna ustawa, która jest kwintesencją i motywacją do stworzenia nowych rozwiązań, gwarantujących wszystkim kobietom i ich dzieciom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. Myślę, że musimy o to walczyć, ale też i o to, żeby odpowiedzialność za nowe życie dotyczyła w jednakowym stopniu kobiet, jak i mężczyzn - mówiła "Plejadzie".