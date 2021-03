"Lewiatan". TVP zrobiła rewelacyjną robotę

Kilka lat temu Borys Akunin opowiadał mi, że Polak i Rosjanin to dwa bratanki, a i sam pisarz cieszy się u nas niemałą estymą, ale do tej pory nie kwapiliśmy się zbytnio do przenoszenia jego prozy na ekran. Może i chęci były wcześniej, lecz przekuto je na czyny dopiero teraz, za sprawą Teatru Telewizji. Jednak kto duma, czy aby nie zadecydowały o tym kwestie czysto budżetowe, nie musi się martwić, bo spektakl wyreżyserowany przez Bartosza Konopkę nie podśmierduje taniochą.

Bynajmniej. To zamaszyście zrealizowana produkcja kreatywnie wykorzystująca i treść powieści, i sam setting. Książka Akunina była, poniekąd, i hołdem złożonym kryminałowi salonowemu, doprowadzonemu do mistrzostwa przez brytyjską klasyczkę gatunku Agathę Christie, i nowoczesnym ograniem mocno skonwencjonalizowanego gatunku.

Prolog: Łukasz Wroński opowiada o zbrodniach, które wstrząsnęły Polską

Na miejscu zabójstwa znaleziono znaczek uprawniający do dostępu do pierwszej klasy, lecz nie wszyscy tamtejsi pasażerowie go posiadają. I to oni znajdują się na celowniku prowadzącego śledztwo komisarza francuskiej policji Gustawa Gauche’a. Traf jednak chce, że tym samym statkiem płynie błyskotliwy Erast Fandorin, mający objąć placówkę dyplomatyczną w Japonii.