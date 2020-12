Tomasz Sekielski zabrał głos ws. Orlenu. Zaapelował do odbiorców

Tomasz Sekielski opublikował na swoim facebookowym profilu nagranie, w którym wypowiedział się na temat wykupienia mediów przez Orlen. Dziennikarz skorzystał z okazji i poprosił wszystkich o wsparcie.

Tomasz Sekielski jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dziennikarz chętnie komentuje bieżące sprawy i wypowiada się na tematy związane z polityką. Broni on również wolnych mediów. W najnowszym filmie, który opublikował na swoim facebookowym profilu, zwrócił się do fanów z ważnym apelem.

Na samym początku dziennikarz nawiązał do słów wypowiedzianych przez Zbigniewa Ziobrę. Tomasz Sekielski poprosił widzów o głosowanie w ankiecie. - Dziś, moi drodzy, bardzo poważne pytanie. Chcę was zapytać w ankiecie, kto jest większym miękiszonem? Do wyboru cztery opcje: Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin - zażartował.

Tomasz Sekielski apeluje do fanów

Jednak już po chwili zrobiło się poważniej. Tomasz Sekielski wypowiedział się na temat przejmowania przez Orlen niektórych mediów. Dziennikarz zwrócił się do widzów z ważnym apelem. "To od was zależy, czy wolne media przetrwają" - oświadczył.

- Teraz kiedy nafciarze z Orlenu położyli na nim łapę, wyobrażam sobie, że będzie jeden jedyny słuszny przekaz - stwierdził Sekielski. Zdaniem dziennikarza skończy się obiektywizm niektórych mediów. Twórca filmu "Tylko nie mów nikomu" nawiązał w wypowiedzi do wojewodów i prezydentów miast. - Nikt nie będzie rozliczał wojewodów z tego, co robią, bo nagle się okaże, że nie ma takiej gazety, która jest niezależna w danym regionie od Orlenu i nie będzie komu krytykować - dodał.

- Moi drodzy, gorący apel do was. [...] Wybierajcie media niezależne od nafciarzy. Jeśli nawet nie są doskonałe, kupujcie gazety, które nie są powiązane i nie będą powiązane z Orlenem. Bądźcie świadomymi odbiorcami mediów. To od was zależy, czy wolne media przetrwają - zaapelował Tomasz Sekielski.

Dziennikarz zdradził również, że już niebawem rusza SBS - Sekielski Brother Studio. "Przestrzeń wolnych mediów, przestrzeń wolnej, niezależnej informacji". Bracia stworzą portal internetowy, studio nagraniowe i transmisyjne. "Czekamy jeszcze na sprzęt, który ma dojechać [...]. Już wkrótce zaczynamy nadawanie" - dodał.

