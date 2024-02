Tomasz Schafernaker jest pogodynkiem w BBC. Królowa Elżbieta II miała być nim zachwycona

Tomasz Schafernaker to polsko-brytyjski prezenter pogody urodzony w Gdańsku. Wyższe wykształcenie postanowił jednak zdobyć na Wyspach, gdzie ukończył meteorologię na Uniwersytecie Reading w hrabstwie Berkshire. Ze stacją BBC związał się w 2000 r. Kiedy rozpoczynał pracę u brytyjskiego publicznego nadawcy miał zaledwie 22 lata, co uczyniło go najmłodszym pogodynkiem w BBC w historii. 17 lat po jego debiucie Schafernaker został okrzyknięty ulubionym prezenterem pogody Brytyjczyków.