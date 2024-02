"Pytanie na śniadanie" bez tłumacza, Ukrainka zalała się łzami. Co na to widzowie? Szybko ocenili

O koszmarze wojny i sytuacji w Polsce opowiedziały dwie zaproszone do studia kobiety - Julia i Swietłana. Julia wyjaśniła, że w lutym 2022 r. już od dawna pracowała w Polsce, a w Ukrainie czuć było napięcie. Dlatego wzięła syna, który za kilka dni miał świętować urodziny, na wycieczkę do Warszawy. Do Lwowa mieli wrócić w niedzielę. Niestety wybuchła wojna. - Już zostaliśmy tutaj - mówiła.