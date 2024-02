Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło zadebiutowali w "Pytaniu na śniadanie". Już na wstępie padła deklaracja

Współtwórczyni Kabaretu Moralnego Niepokoju wyraźnie dbała o to, by zabawiać widzów "Pytania na śniadanie". Z lekkością żartowała na antenie, a to np. zachęcając do notowania zasłyszanych porad "chińskimi ołóweczkami", a to zaskakując gości programu pytaniami w stylu "czy umiesz obierać banana wykałaczką bez obierania"?