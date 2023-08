Tomasz Raczek zachwycony Sylwią Grzeszczak. Porównał ją do gwiazdy polskiej estrady

"Gdyby nie Sylwia Grzeszczak, to byłaby totalna klapa", "Sylwia Grzeszczak rozkręciła Sopot" - punktują. "Najlepszy występ, piękny głos i elegancki strój. Inne pseudogwiazdki powinny uczyć się od pani Sylwii", "To, co Sylwia zrobiła na scenie, w głowie się nie mieści" - takich komentarzy jest mnóstwo.