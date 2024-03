Tomasz Mildyn przechodzi do TVP. Pracował w TVN24 przez prawie 17 lat

Nieoficjalną informację o przejściu Mildyna z TVN24 do TVP przekazał serwis Wirtualnemedia.pl. Wrocławski reporter ma teraz tworzyć materiały do głównego programu informacyjnego Jedynki, czyli "19:30", który powstał w miejsce "Wiadomości". Sam Mildyn nie zabrał głosu w sprawie rzekomego transferu. Po sieci krąży zaś treść e-maila, którego dziennikarz miał wysłać na pożegnanie do swoich kolegów z TVN24.