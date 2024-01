Tomasz Kammel żegna się z "Pytaniem na śniadanie". Skomplementował wybrane partnerki

"Ekipa 'Pytania na Śniadanie naprawdę jest najlepsza na świecie'. Fajni ludzie, fajna energia, fajna więź. Taki team nie jest jak autobus komunikacji miejskiej, nie zjawia się co 10 min. To coś naprawdę wyjątkowego, coś co buduje się latami. Jestem szczęściarzem, że mogłem być częścią takiego przedsięwzięcia" - dodał prezenter.