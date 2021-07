Tomasz Kammel świętuje 24 lata w TVP. Pamiętacie jego początki?

I chociaż przez niemal 25 lat w TVP zmieniło się sporo, on wciąż cieszy się sympatią pracodawcy i raz po raz otrzymuje co lepsze zawodowe kąski. Sam zainteresowany pokazuje fanom, że ma dystans do swojej pozycji, co też podkreśla jubileuszowym postem. "Ło matko bosko! Pamiętacie nasze pierwsze spotkania na ekranie?". Nie pozostaje nic innego, jak powtórzyć za prezenterem, gdzie zobaczyliście go po raz pierwszy?