Wciąż słyszał to pytanie. Kammel w końcu postanowił na nie odpowiedzieć

Jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów często posądzany był o to, że zmienił nazwisko, aby było ono bardziej egzotyczne i medialne. Tomasz Kammel postanowił wyjaśnić jego genezę, publikując długi wpis na Instgaramie. "Zanim dodam kolejne 'm' kilka słów dla tych, co od lat pytają, o co chodzi z moim nazwiskiem. W sieci piszą 'do 2004 roku znany jako Kamel'. To prawda. A zatem?".