Tomasz Kammel apeluje, by nie myśleć o wojnie. "Nie nakręcajcie się"

Putin postanowił wywołać wojnę z Ukrainą. 24 lutego na teren naszego sąsiada wjechały kolumny wojsk. Zaczął się dramat. Od tego czasu atak Rosjan jest tematem numer jeden w mediach. Nie sposób nie natknąć się na wszechobecne informacje dotyczące wojny. Analizowane są jej przyczyny i konsekwencje. Ludzie się boją - nie tylko ci biorący bezpośredni udział w konflikcie. Właśnie dlatego Tomasz Kammel postanowił wykorzystać swoje zasięgi na Instagramie i zaapelować do Polaków o to, by nie martwili się na zapas.