"Odcięli nam kabel siekierą". Jak Putin zabił ostatnie wolne media w Rosji

- To koniec względnie niezależnych mediów, bo przecież te media i tak nie były całkowicie wolne - mówi Siegień WP. - Ze strony Kremla mamy próbę powrotu do zimnej wojny z czasów Breżniewa. To nie jest jedynie kwestia wycięcia radia z eteru. Rada nadzorcza zamknęła właśnie Echo Moskwy. Dziennikarze jeszcze pracują, przegrupowują się i zastanawiają, co dalej. Pewnie będą prosili o wsparcie patronów. Przenieśli się do YouTube’a. Ale moim zdaniem to kwestia dni, kiedy także YouTube zostanie w Rosji zablokowany. To będzie ostateczne opadnięcie żelaznej kurtyny.