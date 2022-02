Nie boi się wszechwładzy Putina. Kim jest szefowa niezależnej stacji Dożd TV?

- Przykładem opozycjonista Wiktor Szenderowicz, dziennikarz, satyryk, tłumacz i eseista. Do tego nieprzejednany krytyk Kremla. Co prawda, jako osoba prywatna, został uznany za "obcego agenta", więc za każdym razem, gdy pada w Dożd TV jego nazwisko, to zaraz po nim musi być powiedziane, że państwo rosyjskie uważa go za "agenta". Inaczej telewizji groziłby gigantyczne kary. Nie można wypowiedzieć jego nazwiska bez tej formułki. Nie ma wyjścia.