Tomasz Domański napisał o "przekręcie" w TV Republika. Tomasz Sakiewicz chce ukarania byłego podwładnego

"Redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz, brylujący w TVP Info jako obrońca ciemiężonych i główny oskarżyciel Donalda Tuska i całej PO, jako formacji okradającej Polaków, może być z siebie naprawdę 'dumny'! To on, jako mój były zwierzchnik, nakłaniał mnie do bezzwłocznego przedkładania umów nowym pracownikom do podpisu. Teraz już rozumiem, na czym cały ten mechanizm miał polegać. Ty podpisz, czuj związek z firmą, a jak przyjdzie co do czego, to i tak ci nie zapłacimy. W ten sposób oszukanych zostało kilkanaście osób z poprzedniej redakcji portalu tvrepublika.pl, a także ja z rozdania nowego" - podsumował dziennikarz.