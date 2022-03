"To, z czego wynikała duchowość kiedyś, zostało zastąpione przez instytucję nazywaną Kościołem". Rozmowa z Kasią Adamik i Olgą Chajdas o "Krakowskich potworach"

O.Ch.: Jednocześnie kiedyś to było naturalne. W czasach pogańskich działały prawie tylko matriarchalne społeczeństwa. Kobieta dawała życie, dlatego czczono ją i szanowano. Dopiero jak do Europy zaczęły wkraczać patriarchalne grupy, wyparto to, co biologiczne, cielesne i pierwotne. Powoli zaczęło zanikać to, w co kobiety wierzyły – spójność z Matką Ziemią.