"Układanka" na Netfliksie. TĘ AKCJĘ zapamiętacie na długo

Pewien młody mężczyzna wyciąga broń i zabija kobiety, które dziękowały Laurze za jej pracę. Psychopata po chwili skupia swoją uwagę na Andy. Jej matka próbuje go jakoś przekonać, by nie robił krzywdy jej córce. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli i finał tego wydarzenia jest szokujący. Tak świetnie nakręconej, pełnej napięcia sekwencji już dłuższy czas nie można było zobaczyć w jakimkolwiek serialu Netfliksa. Jest to idealne wprowadzenie w historię.