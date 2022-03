"Układanka" hitem Netfliksa. Ale widzowie nie są zachwyceni główną bohaterką. "Jest głupia i irytująca"

To wtedy widzowie Netfliksa dowiadują się, że Lauren nie jest zwykłą trenerką mowy, a jej przeszłość skrywa wiele tajemnic. Wszystkie będzie próbowała rozwikłać Andy, której aż chce się powtarzać: "Zacznij słuchać mamy!". Właśnie ta serialowa postać zbudowana na bazie książkowego oryginału ("Pieces of Her" Karin Slaughter) budzi w widzach wiele emocji. Nie są to niestety emocje pozytywne.