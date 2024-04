To się dzieje naprawdę. Pierwsze nazwiska z kontynuacji kultowego "The Office" ogłoszone

"The Office" to mockument, czyli udawany dokument, opowiadający o codzienności pracowników biurowych w niewielkim miasteczku. Oryginalny "The Office" powstał w Wielkiej Brytanii, a jego twórcą był znany komik Ricky Gervais. Licencję na tytuł i formułę sprzedano do wielu krajów, w tym także Polski. Nasz rodzimy odpowiednik nosi tytuł "The Office PL" i ma już trzy sezony, do obejrzenia na Canal+.