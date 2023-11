"The Office PL 3". Aborcja, depresja i narkotyki. Twórcy pojechali po bandzie

A czy zastanawialiście się, jakby "The Office PL" wyglądało bez Adama Woronowicza? No właśnie, zdaje się, że bez postaci Darka Wasiaka serial nie mógłby istnieć, a przecież jest on tylko jednym z drugoplanowych bohaterów. Nikt jednak nie dorównuje mu charyzmą, to on gra najwięcej komicznych scen, w dodatku z wykorzystaniem rekwizytów, co ma swoją kulminację w postaci szlacheckiego kontusza i szabli.