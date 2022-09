To pytanie w "Milionerach" go zaskoczyło. Musiał skorzystać z koła ratunkowego

Trzeba przyznać, że to był jego dzień, bo świetnie mu szło z pytaniami. Na początku Hubert Urbański zadał mu pytanie, kim jest szpicel, na co znał poprawną odpowiedź. Później musiał zmierzyć się m.in. z pytaniami: co ma ostrze w kształcie półksiężyca, co to znaczy coś odbębnić oraz musiał wykazać się znajomością tekstów piosenek Kazika Staszewskiego. Poradził sobie ze wszystkim znakomicie.