"Milionerzy": uczestnik przegrał przez kopytka. Problem sprawiła gwara

We wtorkowym odcinku swoją grę kontynuował Paweł Ceremus z Gdyni — absolwent zarządzania, który pracuje jako analityk w IT. W poprzednim radził sobie całkiem nieźle, ale kontynuację skończył na pytaniu o 75 tys. zł. Niestety, trafił na pytanie odnoszące się do poznańskiej gwary, która zbiła go z tropu. Przekonajcie się, o co chodziło.