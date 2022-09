Milionerzy" TVN. "Nie mam już siły". Zrezygnował z walki o milion"

Następnie przyszedł czas na pytanie za 500 tys. zł. Należało powiedzieć, z połączenia których barw powstała barwa petrol. Odpowiedzi, które uczestnik miał do wyboru, to: A - niebieskiego i zielonego, B - jasno— i ciemnobrązowego, C - żółtego i srebrnego, D - białego i czarnego.