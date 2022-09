"Milionerzy": student nie miał pojęcia. Zaskoczyło go pytanie o jajko

Z podanych odpowiedzi Piotr miał do wyboru: a) to efekt antybiotyków, b) należy wyrzucać, c) dopuszcza się do spożycia, d) mają podwójną skorupkę. Nie miał pojęcia, o co może chodzić, więc zdecydował się wykorzystać telefon do przyjaciela. - Zadzwonimy do taty – zdecydował na samym początku swojej gry.