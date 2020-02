"To nie jest OK". Netflix udostępnił zwiastun nowego serialu twórców "Stranger Things"

"To nie jest OK" jest kolejnym dziełem twórców, którzy odpowiadają za takie hitowe produkcje jak "Stranger Things" czy "The End of F****ng World". Netflix opublikował w sieci oficjalny zwiastun serialu.

"To nie jest OK". Netflix udostępnił zwiastun nowego serialu twórców "Stranger Things" (Materiały prasowe)

"To nie jest OK" przedstawia historię nastoletniej Sydney (w tej roli Sophia Lillis), która boryka się z problemami w szkole oraz w domu. W międzyczasie odkrywa ona swoją seksualność, zakochuje się w najlepszej przyjaciółce Dinie (Sofia Bryant), a także zdobywa nadprzyrodzone moce.

Twórcami "To nie jest OK" są reżyser i producent wykonawczy "The End of the F**ng World" Jonathan Entwistle oraz producenci "Stranger Things". Serial powstał na podstawie komiksu Charlesa Forsmana.

W serialu, oprócz Sophii Lillis i Sofii Bryant, wystąpią również m.in.Kathleen Rose Perkins, Sofia Bryant, Richard Ellis, Wyatt Oleff czy Zachary S. Williams.