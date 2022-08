To nie fejk. Postać z gry tańczyła na ekranie TVP Info

"W tyle wizji" to program reklamowany jako publicystyczno-satyryczny. TVP Info nadaje go od 2016 r., a sam format jest wyraźnie wzorowany na "Szkle kontaktowym" TVN24, które w tym roku obchodziło siedemnaste urodziny. Co ciekawe, na początku emisji (od kwietnia do listopada 2016 r.) jednym z prowadzących "W tyle wizji" był Krzysztof Skiba, którego dziś z Telewizją Polską łączą wyłącznie sprawy sądowe i gorzkie wspomnienia związane z Jackiem Kurskim.