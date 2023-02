To naprawdę padło. Wbili szpilę Urbańskiej w programie na żywo

Eurowizja zawsze budzi emocje, a w Polsce już etap preselekcji rozpala widzów i internautów do czerwoności. Zanim 10 kandydatów stanęło na scenie TVP, rozgorzała awantura o piosenkę "Booty" Ahleny. Traktuje o ciałopozytywności, ale gdy jeden z członków rady programowej TVP przetłumaczył sobie tekst i wyszło mu, że artystka - według niego - śpiewa "d..pa, d..pa, d...pa taka tłusta", apelował o niedopuszczenie jej do konkursu. A potem emocji było jeszcze więcej. Faworyt tysięcy widzów - Jann - ewidentnie fałszował. Z kolei Blanka co rusz nie mogła złapać tchu. Śpiewanie i tańczenie w tym samym czasie pokonało młodziutką wokalistkę, ale i tak to ona pojedzie do Liverpoolu reprezentować Polskę.