To naprawdę padło! Słowa etatowego eksperta TVP Info wprawiają w zdumienie

- Rząd Tuska zrobił wszystko, co mógł, aby uzależnić Polskę od rosyjskiego gazu. Tylko przez to, że jeszcze przez dwa lata żył Lech Kaczyński, zanim Tusk pozwolił go zabić Putinowi, nie udało się tych działań podjąć na tyle mocno i na tyle głęboko, że mogliśmy to wszystko w czasie rządów PiS odkręcić - powiedział z pełnym przekonaniem Sakiewicz.