Szczyt hipokryzji. "Wiadomości" TVP nie mogły sobie darować

"Było kłamstwo - są przeprosiny" – triumfował Jacek Kurski na Twitterze we wtorek rano. Prezes TVP poinformował swoich followersów, że "w związku z upływającym dziś terminem wykonania postanowień ugody, zawartej w wyniku procesu sądowego, podaję do wiadomości oświadczenie Rafała Trzaskowskiego. Chcę wierzyć, że to szczera autorefleksja a nie tylko obawa przed karą za zniesławienie" – skwitował Kurski.