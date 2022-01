Przez rok oglądał "Wiadomości". Właśnie opublikował wyniki. Eksperci TVP z rekordową liczbą występów

FlasH to użytkownik Twittera i Wykopu oraz twórca strony Ekspercitvpis.info prowadzący statystyki zapraszanych do telewizji publicznej ekspertów. To też autor programu, który wykonuje zrzuty ekranu z "Wiadomości" TVP. Dzięki temu internauta robi zestawienia tych samych ujęć nagminnie wykorzystywanych przez redaktorów serwisu.