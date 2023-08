To koniec tanecznego show. Gwiazdy TVP tracą pracę

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, TVP skasowała "You Can Dance – Nowa Generacja". W ubiegłym roku już w sierpniu trwały zdjęcia do drugiej serii. W tym roku nie zorganizowano nawet castingów, co już sugerowało, że trzeci sezon nie powstanie w najbliższym czasie. Teraz to najwyraźniej już oficjalne.