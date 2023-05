Ida Nowakowska wie, co będzie robić po TVP. Ma konkretne plany na przyszłość

- Z moimi wnukami. To jest moje marzenie. Moja mama mnie inspiruje, bo robi dużo projektów, jest aktywna zawodowo, ale jej największą pasją i spełnieniem jest właśnie zajmowanie się Maksiem i bycie częścią jego życia i tak mnie to inspiruje, tak dużo mnie moja mama uczy, że chciałabym to również dać Maksiowi i być może jego dzieciom - przyznała tancerka w rozmowie z "Faktem".