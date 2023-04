"The Voice Kids": Cleo wspomina liceum. "To było straszne!"

Siłą "The Voice Kids" są nie tylko występy bohaterów programu, ale też rozmowy jurorów w tzw. międzyczasie. Często to zabawne, a nawet zaskakujące wymiany zdań. Tuż przed startem pierwszych Bitew szóstej edycji "The Voice Kids" Cleo zaskoczyła kolegów z jury i postanowiła powspominać czasy szkolne. Okazuje się, że wokalistce najbardziej w pamięć zapadły lekcje biologii… Wszystko przez to, że Cleo wspólnie z kolegami i koleżankami z klasy była zmuszona do wykonania... sekcji zwłok ryby.