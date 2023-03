"The Voice Kids": uczestnik wypalił do Cleo wprost. Skomentował jej wygląd

Jest wynalazcą, bo właśnie tak mówi sam o sobie Sylwester Czajkowski. Dotychczas udało mi się skonstruować system alarmowy i czujnik dymu, bo technologia użytkowa to coś, co kręci go najbardziej. Kocha też chemię i jedną z łazienek w domu zamienił we własne laboratorium. Jego najlepszą przyjaciółką jest babcia, która rozwinęła w nim pasję do muzyki.