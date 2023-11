To koniec popularnego teleturnieju TVP? Gwiazda programu zdradza szczegóły

Wyświetlany od 2017 r. tytuł na antenie TVP pojawiał się już wcześniej dwukrotnie: w latach 1992–1998 oraz 2007–2009. Na początku najnowszej edycji teleturniej prowadził wokalista Rafał Brzozowski, a od 2019 zastąpił go Norbi; autor przeboju "Nie mam nic" dołączył wówczas do ekipy "Jaka to melodia?" na TVP1, gdzie przejął pałeczkę po wieloletnim prowadzącym Robercie Janowskim. Obydwu panom w "Kole Fortuny" towarzyszyła Izabella Krzan.